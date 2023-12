Zajímavé statistiky sezony 2023. Nebude to jen o Verstappenovi

Pokračování 4 / 18

Mistrem světa už v létě

Verstappen měl už po Spa před letní přestávkou 314 bodů, což je více, než měl nakonec Pérez (285).

Pokud by Verstappen po letní přestávce už dále nezávodil a věnoval se... no třeba Kelly Piquetové, tak by se i tak stal mistrem světa. Teď nemyslíme to, že by mu stačily body, které v té době měl – 314 bodů by skutečně stačilo. Pokud by ale Verstappen nezávodil, do vozu pustil někoho jiného, tak samozřejmě nevíme, jak by ten „někdo“ jezdil a obíral soupeře o body. Řekněme však, že by v jeho voze nejezdil nikdo. Soupeři by si tak polepšili – tam, kde Pérez dojel druhý za Verstappenem by vyhrál apod. Jak by situace dopadla? Po letní přestávce zbývalo do konce 10 závodů:

Pérez měl po Spa 189 bodů.Verstappen by zůstal na 314 bodech, Pérez by jich místo 96 získal 123 v závodech a sprintech a jeden navíc za nejrychlejší kolo závodu (v Abú Dhabí byl druhý za Verstappenem.).

Celkem by tak měl 313 bodů a Verstappen by se stal přesto mistrem světa.

V tabulce níže vidíte body Péreze (skutečné a za předpokladu, že by Verstappen nejezdil)