Zajímavé statistiky sezóny 2022

Nejvíce vítězství letos získal Red Bull – 17. Není to ale rekord. V roce 2016 získal Mercedes o dvě vítězství více a to měla sezóna o jeden závod méně.

Svá první vítězství získali letos George Russell a Carlos Sainz. Je to poprvé od sezóny 2020, kdy v daném roce získali první vítězství dva jezdci.

Vítězství letos získalo pět jezdců, což je v posledních letech „standard“. Od roku 2017 vyhrálo závod vždy pět jezdců – kromě loňské sezóny, kdy to bylo šest jezdců.

První pole position v kariéře

Své první pole position získali čtyři jezdci (Magnussen, Pérez, Russell, Sainz). To je velmi neobvyklé. Naposledy se to stalo v roce 1978. O deset let dříve pak své první pole position získalo dokonce hned pět jezdců.



Foto: Getty Images / Mark Thompson