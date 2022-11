Zajímavé statistiky po Grand Prix São Paula 2022

A v Grand Prix São Paula získal pole position Kevin Magnussen. Pro něj i pro Haas to byla první pole position. Magnussen se stal šestým jezdcem, který letos získal pole position, což je nejvíce od roku 2012, kdy to bylo sedm jezdců.

Se sprinty se nám to trochu zamotalo. Pole position (obvykle) není vítězství v kvalifikaci ale postavení na startovním roštu. Jezdec může vyhrát kvalifikaci, ale pak dostat penalizaci a pole position získat někdo druhý v pořadí. Na druhou stranu máme pocitově pole position spojené se zajetím nejrychlejšího jednoho kola. Proto od letošního roku je v případě víkendů se sprintem za držitele pole position považován vítěz kvalifikace (penalizace se udělují pro závod, takže to neovlivní).

Vítězství pro Russella

Ve sprintu si nakonec vyjel první místo na startu závodu George Russell, který pak závod také vyhrál. Pro Mercedes to bylo první letošní vítězství a pro Rusella první vítězství ve F1. Mercedes navíc získal double a to první po více než dvou letech – to poslední získal v Imole v roce 2020.



Foto: Activepictures / Jiří Křenek