Zajímavé statistiky po Grand Prix Rakouska 2025

Pro Red Bull to bylo poprvé od Bahrajnu v roce 2022, kdy v závodě nebodoval.

Pro tým Sauber to bylo první dvojité bodované umístění od Kataru 2023. V posledních třech závodech získal Sauber více bodů než Red Bull.

Antonelli boural v prvním kole s Verstappenem. Šlo o jeho první vypadnutí v prvním kole v kariéře. Pro Mercedes to pak bylo poprvé od Kataru 2023.

DNF a DNS u Williamsu

Sainz do závodu neodstartoval, Albon z něj odstoupil. Kombinace DNF a DNS u jednoho týmu není běžná, ale ani vzácná. Naposledy se to povedlo rovněž Williamsu a to vloni v Brazílii.

Pro Sainze šlo o třetí DNS v Kariéře, první od Kataru 2023. Loňskou Džiddu nepočítáme, Sainz z víkendu odstoupil ze zdravotních důvodů ještě před kvalifikací.