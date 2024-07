Zajímavé statistiky po Grand Prix Rakouska 2024

Verstappen vyhrál sprint

Max Verstappen vyhrál také letošní třetí sprint. Celkově to bylo pro Verstappena páté sprintové vítězství v řadě a nebýt druhého místa vloni v Kataru, tak by to bylo osmé vítězství v řadě. Vloni v Kataru porazil Verstappena Piastri, který dojel ve sprintu druhý.



Foto: Getty Images /Mark Thompson