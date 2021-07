Zajímavé statistiky po Grand Prix Rakouska 2021

Max Verstappen dokázal pole position proměnit v další vítězství. Celkem letos vyhrál už 5 závodů a tři v řadě. Pro Verstappena to bylo 15. vítězství v kariéře. Z těchto 15 vítězství získal 4 na Red Bull Ringu.

50 pódií

Pro Verstappena to bylo také jubilejní 50. pódium ve formuli 1. Je to necelá třetina toho, co má Hamilton (171).

V historických tabulkách je Verstappen na 16. místě, které sdílí s Jensonem Buttonem. V nejbližší době by mohl jezdec Red Bullu překonat hned několik mistrů světa: Häkkinena (51), Laudu (54), Rosberga (57), Mansella (59) nebo Piqueta (60).

Verstappen se stal jednoznačně nejmladším jezdcem, který dosáhl této mety. V neděli měl 23 let a 277 dní. Na druhém místě je Sebastian Vettel, který 50 pódií získal ve věku 25 let a 327 dní.