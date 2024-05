Zajímavé statistiky po Grand Prix Monaka 2024

Chiron byl mimochodem poté šéfem monacké Grand Prix a je také držitelem rekordu nejstaršího jezdce formule 1. Do Velké ceny Monaka 1955 odstartoval ve věku 55 let a 292 dní. To už asi nepřekoná ani Fernando Alonso....

Na pódiu tři týmy

Vítězství ale také stupně vítězů letos obsadily jen tři týmy. Změní se to v průběhu sezóny? Současné rozložení sil naznačuje, že k tomu nemusí dojít. Ale nepředbíhejme. Sezóna je ve své třetině. Samozřejmě nelze vyloučit chaotický závod nebo zlepšení Mercedesu. Pokud by to tak ale zůstalo, šlo by o nejnižší počet týmů s pódiem od roku 1953!



Foto: Getty Images / Clive Rose