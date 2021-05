Zajímavé statistiky po Grand Prix Monaka 2021: od prázdné pole position po čistý závod

Kvalifikaci vyhrál Leclerc Charles Leclerc vyhrál kvalifikaci na Grand Prix Monaka. Formule 1 a statistiky rozlišují vítězství v kvalifikaci a zisk pole position. To druhé je postavení na startovním roštu. O pole position může jezdec přijít diskvalifikací nebo penalizací. Nemusíme chodit moc daleko. V roce 2012 vyhrál kvalifikaci v Monaku Michael Schumacher, ale startoval ze šestého místa, protože si do Monte Carla přivezl penalizaci za kolizi s Brunem Sennou ve Španělsku. Držitelem pole position se tak stal Mark Webber. U Leclerca je to složitější, protože do závodu kvůli selhání hnacího hřídele neodstartoval a místo zůstalo prázdné. Pokud by ředitel závodu startovní rošt posunul, připadla by pole position Verstappenovi. Takhle je z toho historická kuriozita. Pro Leclerca to byla osmá pole position v kariéře, první od Mexika 2019.

Foto: Getty Images / Peter Fox

Monačan na pole position Charles Leclerc byl prvním Monačanem, který získal v Monaku pole position od roku 1936, kdy ho získal Louis Chiron. Leclerc také mohl být prvním Monačanem po devadesáti letech, který v Monaku vyhrál (opět po Chironovi). Osud tomu ale chtěl jinak.. .

Foto: Getty Images / Lars Baron

Prázdné pole position Prázdné pole position je neobvyklé, ale už se to stalo. Naposledy v roce 2005 v (ne)slavné Velké ceně USA. Závod tehdy bojkotovaly týmy používající pneumatiky Michelin. Po úvodním kole zajely do boxů a to včetně držitele pole position Trulliho. Celkově se v historii F1 stalo pětkrát, že držitel pole position do závodu neodstartoval. Kromě zmíněné USA šlo o technické poruchy v zaváděcím kole nebo warm-upu nebo o nehody. Před zmíněnou USA se tak stalo naposledy ve Francii 1996, kde Michaela Schumachera potkal problém s motorem v zahřívacím kole. Foto: Getty Images / Bryn Lennon

Domácí prokletí Leclerc zatím v Monaku neviděl šachovnicový prapor a to ani ve formuli 2, ve které závodil dříve. V juniorské F2 odstoupil kvůli zavěšení, respektive elektrickému problému (sprint). Ve F1 v roce 2018 mu během závodu selhal brzdový kotouč a narazil do vozu Brendona Hartleye. O rok později Ferrari strategicky pokazilo kvalifikaci, Leclerc startoval z 15. místa a při postupu polem boural, když se pokoušel předjet Hülkenberga.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Vítězství pro Verstappena Z vítězství se radoval Max Verstappen, pro kterého to bylo první vítězeství a také první pódium v Monaku. Celkově šlo o 12. vítězství v kariéře.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Verstappen v čele šampionátu Max Verstappen se dostal do čela šampionátu. Je to poprvé od roku 2013, co Verstappen vede nějaký šampionát – tehdy jezdil v motokárách. Ve F1 ještě ve vedení šampionátu nebyl a juniorskými sériemi prošel velmi rychle. V roce 2014 jezdil v evropské F3, kde skončil třetí. Je to také poprvé od Grand Prix Německa 2018 (což je 1 036 dní), kdy šampionát vede jiný jezdec, než je jezdec Mercedesu. Po Německu převzal vedení Hamilton od Vettela.

Foto: Getty Images

Bez nehody Poprvé od roku 2006 v Grand Prix Monaka nikdo neboural.

Foto: Getty Images

Rychle a zběsile Žádný safety, žádné žluté vlajky. Závod se odjel za 1 hodinu, 38 minut a 56,820 sekund. Kratší dobu trval v Monaku závod jen v roce 1984 a to proto, že ho kvůli dešti předčasně ukončily červené vlajky. Třetí nejkratší Grand Prix Monaka se odjela v roce 2007. Fernando Alonso zvítězil za 1 hodinu 40 minut a 29,329 sekund.

Foto: Getty Images / Lars Baron

Třetí nejmladší pódium Na stupních vítězů jsem viděli Verstappena, Sainze a Norrise. Průměrný věk všech tří byl 23 let, 11 měsíců a 28 dní, což z něj dělá třetí nejmladší stupně vítězů v historii. Na prvním místě je Brazílie 2019 (Verstappen, Gasly, Sainz) s průměrným věkem 23 let, 8 měsíců a 23 dní. Na druhém pak Itálie 2008.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Déjà vu Stupně vítězů jsou podobné jako před 10 lety. Tehdy také vyhrál Red Bull (Sebastian Vettel), druhý byl jezdec Ferrari (Fernando Alonso) a třetí McLaren (Jenson Button).

Foto: Getty Images / Paul Gilham

Norris na pódiu Lando Norris získal třetí stupně vítězů, druhé letos. Ve všech případech šlo o třetí místo.

Foto: Getty Images

V různých barvách Carlos Sainz bral v posledních čtyřech závodech v Monaku body se čtyřmi různými týmy.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

McLaren 12. místo Daniela Ricciarda znamená, že po pěti závodech už neexistuje tým, který by bodoval s oběma vozy ve všech závodech.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Sainz a jeho stupně vítězů Carlos Sainz získal také třetí stupně vítězů, ale jeho skóre je lepší než u Norrise – 3, 2, 2. Existují dvě zajímavosti ohledně Sainzovy účasti na bedně: Pokaždé, když získal Sainz stupně vítězů: vyhrál jezdec týmu Red Bullu (dvakrát Verstappen, jednou Gasly),

Lewis Hamilton dojel na sedmém místě.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Sebastian Vettel na bodech Sebastian Vettel získal první body pro Aston Martin. Němec také bodoval poprvé od GP Turecka 2020. Od Abú Dhabí 2019 skončil Vettel jen dvakrát v první pětce. Je to mimochodem také nejlepší výsledek Astonu Martin v historii.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Mazepin se neroztočil Závodní víkend v Monaku byl prvním, ve kterém se Nikita Mazepin neroztočil a ani neboural. Jeho týmový kolega Mick Schumacher naopak boural hned dvakrát – ve druhém a třetím tréninku.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Stupně vítězů bez Hamiltona Lewis Hamilton poprvé od loňské Itálie nebyl na stupních vítězů. Skončila tak jeho série čítající dvanáct závodů na pódiu. Samozřejmě nepočítáme GP Sachíru, které se nezúčastnil.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Body pro Alfu Romeo Antonio Giovinazzi získal bod za 10. místo. Jsou to první body pro tým od loňské Grand Prix Emilia Romagna.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Räikkönen a Monako Kimi Räikkönen odjel v závodech F1 v Monaku 1209 kol. Je to o pouhá dvě kola méně, než je rekord, který drží Graham Hill.

Foto: Getty Images / Lars Baron