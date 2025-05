Zajímavé statistiky po Grand Prix Miami 2025

Pokračování 2 / 10

Ve sprintové kvalifikaci uspěl Antonelli

Sprintovou kvalifikaci vyhrál Kimi Antonelli. De facto jde o pole position, protože jezdec startuje z prvního místa ale de iure to pole position není – jako pole position se to do statistik nepočítá. Ale my to spočítali. Celkem vyhrálo sprintovou kvalifikaci osm jezdců. Nejvíce „pole position“ získal Verstappen (9). Na druhém místě je Norris (3) před Piastrim a Hamiltonem (2). Jedenkrát vyhráli kromě Antonelliho také Bottas, Magnussen a Leclerc.



Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli