Zajímavé statistiky po Grand Prix Miami 2024

Pole positions pro Verstappena

Pole position pro Velkou cenu Miami získal Max Verstappen, který tak letos zůstává v kvalifikacích neporažený (napočítáme rozstřely).

Je to tedy šest prvních pole position v sezóně. Něco podobného se povedlo čtyřem jezdcům v historii: Sennovi v sezóně 1988, Mansellovi v roce 1992 a Prostovi v roce 1993. Francouz ale tehdy získal dokonce sedm pole positions v řadě od začátku sezóny. Verstappen ho může v Imole vyrovnat.

Celkově ale získal Verstappen sedm pole position v řadě, pokud budeme počítat i pole position vloni v Abú Dhabí. To je nejdelší série od roku 2015, kdy se to povedlo Hamiltonovi. Také tady může Verstappen v Imole vyrovnat rekord. V tomto případě Sennův z přelomu let 1988 a 1989.