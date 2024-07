Zajímavé statistiky po Grand Prix Maďarska 2024

Část 1 / 12



Norris na pole position Pro Norrise šlo o druhé letošní a celkově třetí pole position. Zatím žádné ale nedokázal proměnit v zisk vítězství. Pro McLaren pak šlo o první pole postion v Maďarsku od roku 2012. Oscar Piastri skončil druhý, takže McLaren obsadil kompletní první řadu. To se stalo poprvé od Grand Prix Brazílie v roce 2012.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Pokračování 2 / 12 Neproměnil... Norris musel v posledním stintu pustit Piastriho před sebe, takže dojel druhý a neproměnil ve vítězství ani svou třetí pole position. Norris zatím startoval z prvního místa pětkrát. Ke třem závodům můžeme ještě připočíst dva sprinty. Ve všech pěti případech přišel o první pozici v prvním kole a to pokaždé ve prospěch jiného jezdce. Závod / sprint Jezdec ve vedení po prvním kole GP Ruska 2021 Carlos Sainz GP São Paula 2023 (sprint) Max Verstappen GP Číny 2024 (sprint) Lewis Hamilton GP Španělska 2024 George Russell GP Maďarska 2024 Oscar Piastri

Pokračování 3 / 12 Vítězství z jiného než prvního místa Před letošním závodem platilo, že více než 60 % závodů v Maďarsku vyhrál jezdec startující z pole position. V posledních čtyřech Grand Prix Maďarska se to ale držiteli pole position nepovedlo. Totéž platí pro současnou část sezóny. Od Monaka držitel pole position nevyhrál. Celkem pětkrát v řadě.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Pokračování 4 / 12 Vítězství pro Piastriho Oscar Piastri získal první vítězství v kariéře. Stal se pátým Australanem, který vyhrál závod F1. Předtím získali vítězství ve F1: Jack Brabham, Alan Jones, Mark Webber a Daniel Ricciardo. Piastri se stal 115. jezdcem v historii F1, který vyhrál závod a prvním, který se narodil v tomto století. Piastri se mimochodem narodil měsíc a dva dny po debutu Fernanda Alonsa ve F1. Piastri je také osmým nejmladším vítězem v historii F1.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Pokračování 5 / 12 Vítěz v Maďarsku Piastri se stal šestým jezdcem, který své první vítězství získal v Maďarsku. Ze současných jezdců zde své první vítězství získali také Fernando Alonso a Esteban Ocon. Kromě nich pak Damon Hill, Jenson Button a Heikki Kovalainen. Pro McLaren šlo o 12. vítězství v Maďarsku, ale čekal na něj 12 let. Předtím vyhrál naposledy v roce 2012. Na druhém děleném místě jsou Williams a Ferrari, kteří zde vyhráli 7krát. McLaren získal 24. a 25. pódium v Maďarsku a dotáhl se tak na Ferrari (26 pódií).

Foto: Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Pokračování 6 / 12 Vítězství Norrise a Piastriho Letos získali své první vítězství dva jezdci. Kromě Piastriho samozřejmě také Lando Norris. Je to poprvé od roku 2001, co v jedné sezóně získali své první vítězství ve F1 dva jezdci jednoho týmu. V roce 2001 se to podařilo jezdcům Williamsu (Ralf Schumacher a Juan Pablo Montoya).

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Pokračování 7 / 12 Double McLarenu McLaren získal první double od Grand Prix Itálie v roce 2021 a první v Maďarsku od roku 1999. Pro McLaren to bylo letos také poprvé, co oba jezdci dojeli na stupních vítězů.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Pokračování 8 / 12 Verstappen pátý Max Verstappen dojel na pátém místě. Nevyhrál už tři závody v řadě, což se mu stalo naposledy v roce 2021 (GP São Paula, Kataru, Saúdské Arábie). Pokud by Verstappen nevyhrál ani ve Spa (a je možné, že nasadí nové komponenty PJ a odstartuje z konce pole), tak by se to stalo poprvé od roku 2020.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Pokračování 9 / 12 7 vítězů v sezóně Letos už vyhrálo závod 7 jezdců, což je nejvíce v hybridní éře a od roku 2012. Za posledních 40 let je to teprve po páté, co v sezóně vyhrálo 7 nebo více jezdců. V roce 2012: 8 vítězů

V roce 2008: 7 vítězů

V roce 2003: 8 vítězů

V roce 1985: 8 vítězů Pokud se ale podíváme na stupně vítězů, tak ty letos získaly zatím jen čtyři týmy. To se stalo naposledy v roce 2022 a předtím v roce 2018. Není to ale tak neobvyklé. Mimochodem.... jen dvakrát v historii F1 se stalo, že by pódium získaly tři týmy – v letech 1951 a 1953.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Pokračování 10 / 12 200. pódium Lewis Hamilton získal své 200. pódium ve F1, což je samozřejmě už delší dobu rekord. Michael Schumacher je druhý se 155 pódií. Z 200 pódií je 104 vítězství, 56 druhých míst a 40 třetích. Pro Hamiltona šlo o 12. pódium na Hungaroringu.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Pokračování 11 / 12 Šampionát Lewis Hamilton se v šampionátu dostal před Sergia Péreze, který se tak propadl na sedmé místo. A nemusí to být konečná. Osmý Russell ztrácí 8 bodů McLaren se dostal před Ferrari a na Red Bull ztrácí 51 bodů. Mclaren letos získal 338 bodů, což je více než za celou loňskou sezónu (302). Jsme teprve za polovinou sezóny (Maďarsko byl 13. z 24 závodů), ale McLaren už teď má na kontě nejvíce bodů za jednou sezónu ve své historii.

Pokračování 12 / 12 Déjà Vu Velká cena Maďarsku v jistém ohledu připomínala Velkou cenu Itálie 2021. Na prvních dvou místech dojeli jezdci McLarenu, Norris byl druhý a třetí byl jezdec Mercedesu a mezi Verstappenem a Hamiltonem došlo ke kontaktu, při kterém šla zadní kola Verstappena do vzduchu... Tehdy šlo o Ricciarda a Norrise u McLarenu, u Mercedesu to byl Bottas. Pro Hamiltona a Verstappena tehdy závod skončil.

Foto: Getty Images