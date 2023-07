Zajímavé statistiky po Grand Prix Maďarska 2023

Carlos Sainz nepostoupil do Q3. Stalo se tak poprvé od Saúdské Arábie v roce 2021. Fernando Alonso je tak jediným jezdcem, který letos postoupil do Q3 pokaždé.

Vítězství pro Verstappena

Z vítězství se radoval Max Verstappen, pro kterého to bylo deváté letošní vítězství a celkově 44., což je i startovní číslo Lewise Hamiltona. Pro Verstappena šlo také o 88. pódium.

Současně šlo o sedmé Verstappenovo vítězství v řadě. Rekord to zatím není. Pokud by ale Verstappen získal vítězství také ve Spa, oddělil by se od dalších jezdců (Ascari, Schumacher, Rosberg) a byl by sám druhý. Rekord drží Sebastian Vettel, který před 10 lety vyhrál v devíti závodech v řadě.



Foto: Getty Images / Peter Fox