Zajímavé statistiky po Grand Prix Kanady 2025

Antonelli se stal třetím nejmladším jezdcem v historii F1, který získal pódium. Stalo se tak ve věku 18 let, 9 měsíců a 21 dní. Před ním jsou Max Verstappen a Lance Stroll. Verstappen drží rekord. Své první stupně vítězů získal ve věku 18 let, 7 měsíců a 15 dní ve Velké ceně Španělska 2016.

Stal se prvním Italem, který se dostal ve F1 na pódium od Velké ceny Japonska 2009, ve které byl Jarno Trulli druhý. Od té doby uplynulo 15 let a 8 měsíců a odjelo se 317 závodů.

Věk na pódiu

Antonelli nám samozřejmě pódium pořádně omladil. Průměrný věk jezdců na pódiu byl 24 let, 7 měsíců a 12 dní, což jsou deváté nejmladší stupně vítězů v historii. Rekord drží Brazílie 2019, kde to bylo 23 let, 8 měsíců a 13 dní. Na bedně byli tehdy Max Verstappen, Pierre Gasly a Carlos Sainz.



Foto: Getty Images / Minas Panagiotakis