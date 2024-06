Zajímavé statistiky po Grand Prix Kanady 2024

Pokračování 9 / 12

Hamiltonova kariéra

Nejdelší kariéru v historii F1 má Fernando Alonso. Mezi jeho debutem v Austrálii v roce 2001 a Grand Prix Kanady uplynulo 23 let, 3 měsíce a 5 dní.

Lewis Hamilton, který je v tomto ohledu pátý, se stal Britem s nejdelší kariérou (17 let, 2 měsíce a 22 dní). Překonal Jensona Buttona.

Hamilton své první vítězství ve F1 získal právě v Kanadě a to v roce 2007. Pokud by nyní vyhrál, překoná rekord mezi prvním a posledním vítězstvím. Dnes ho drží Kimi Räikkönen (14 let, 5 měsíců a 25 dní). Od Hamiltonova vítězství uplynulo v pondělí 17 let.



Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli