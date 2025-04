Zajímavé statistiky po Grand Prix Japonska 2025

Verstappen získal v Japonsku už čtvrtou pole position v řadě. Jeho čas 1:26.983 byl o 0,081 s rychlejší než do té doby rekordní čas Sebastiana Vettela z roku 2019.

Pole position pro Velkou cenu Japonska 2025 získal Max Verstappen. Pro Verstappena to byla letošní první pole position a celkově 41.

Antonelli ve vedení závodu a s nejrychlejším kolem

Andrea Kimi Antonelli měl v neděli 18 let, 7 měsíců a 11 dní. Dostal se na 10 kol do vedení závodů F1 jako nejmladší člověk v historii. Překonal rekord Maxe Verstappena (18 let, 7 měsíců a 15 dní) z Velké ceny Španělska 2016.

Antonelli také zajel nejrychlejší kolo závodu. Stal se nejmladším člověkem, kterému se to povedlo. Překonal rekord Maxe Verstappena (19 let, 1 měsíc a 14 dní) z Velké ceny Brazílie 2016.

Jeho nejrychlejší kolo 1:30.965 bylo nejrychlejší, které kdy kdo v Suzuce v závodě zajel a tedy i oficiální rekord okruhu. Antonelli překonal čas Hamiltona z roku 2019 (1:30.983).