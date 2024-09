Zajímavé statistiky po Grand Prix Itálie 2024

Pokračování 7 / 11

Šampionát

McLaren snížil ztrátu na Red Bull na 8 bodů. Ferrari pak ztrácí na Red Bull 39 bodů a na McLaren 31. Připomeňme, že v závodě může tým získat až 44 bodů, takže čistě matematicky může být po závodě v Baku ve vedení kterýkoliv z uvedených tří týmů.

Pokud by se McLaren dostal do vedení šampionátu, stalo by se tak poprvé od Velké ceny Austrálie 2014. Jednalo se o první závod hybridní éry, ve kterém dojel Kevin Magnussen na druhém místě (jeho jediné pódium ve F1) a Jenson Button třetí. McLaren tak měl 33 bodů, druhý Mercedes 25. Ve druhém závodě se pak do čela dostal Mercedes a McLaren v konečném pořadí obsadil páté místo.