Zajímavé statistiky po Grand Prix Itálie 2023

První tři jezdci (Sainz, Verstappen, Leclerc) se vešli do 0,067 sekundy, což je nejmenší letošní rozdíl a nejmenší od loňského Japonska, kde to bylo jen 0,057 sekundy.

Alex Albon se v posledních sedmi závodech dostal po páté do třetí části kvalifkace. Šesté místo na startovním roštu bylo nejlepším výsledkem Williamsu v Monze od roku 2017, kdy se Lance Stroll dostal dokonce do první řady. Tentokrát byl Stroll u Astonu Martin až poslední.

Verstappen také vyhrál v Monze podruhé v řadě. Prolomil tím kletbu. Od roku 2019 (respektive 2020) platilo, že kdo v Monze vyhrál, ten v dalším roce nedokončil. Doplatili na to Leclerc, Gasly a Ricciardo.

Hodně zajímavá je situace u Schumachera. V roce 2004 vyhrál 5 závodů v řadě, pak jeden nedokončil, pak vyhrál 7 v řadě. Zmíněným nedokončeným závodem byla Velká cena Monaak. Během jízdy za safety carem v tunelu zahříval brzdy, když do něj narazil Montoya. Schumacher ale startoval z 5. místa, takže je otázkou, zda by bez incidentu dokázal vyhrát.

Sainz dojel 11,082 sekundy od Verstappena. To je nejblíže k vítězství pro jezdce mimo jezdce Red Bullu v sezóně – v závodech, které neovlivnil safety car.

Carlos Sainz vedl od startu do 15. kola. Šlo o Sainzův dvanáctý závod, ve kterém se dostal do vedení a první od loňské Belgie.

Kvůli zastávkám v boxech se do čela dostalo celkem pět jezdců. Pět jezdů vedlo závod předtím naposledy vloni v Austinu.

Za letošním kratším závodem stojí absence safety caru, rychlé časy, ale také odebrání dvou kol kvůli odkladu startu poté, co na trati zastavil Cunoda.

Velká cena Itálie obvykle trvá krátkou dobu. Je to samozřejmě způsobené layoutem trati, který je rychlý. Však se Monze také přezdívá chrám rychlosti! Letošní závod trval 1:13:41.143, což z něj dělá devátý nejkratší závod v historii a nejkratší závod, který nebyl ukončen červenou vlajkou.

Jeho náskok je nyní 145 bodů. Aby získal titul už v Japonsku, musel by na Péreze v obou závodech navýšit náskok celkově o 35 bodů, což je za normálních okolností spíše nereálné. Pokud chce mít šanci rozhodnout už v Japonsku, musí v Singapuru získat minimálně o 9 bodů více než Pérez.

Alonso má šanci už v Singapuru překonat další milníl. Pokud v závodě vydrží 119 kilometrů, odjede v závodech formule 1 neuvěřitelných 100 000 kilometrů. A to jsou jen kilometry v závodech bez kvalifikací, tréninků či dokonce testů.

DNS pro Cunodu

U Júkiho Cunody vidíme zkratku DNS. Do závodu kvůli poruše pohonné jednotky v zahřívacím kole neodstartoval. Je to první DNS od loňské Velké ceny Saúdské Arábie, kde si DNS připsal rovněž Júki Cunoda a také to bylo kvůli problémům s pohonnou jednotkou.

Nejzkušenější jezdec na startovním roštu Fernando Alonso má jen o jedno DNS více než Cunoda.



Foto: Getty Images / Peter Fox