Zajímavé statistiky po Grand Prix Emilia Romagna 2024

Není to ale nejtěsnější vítězství Verstappena. Nejmenší rozdíl byl vloni v Austrálii. Na Hamiltona měl náskok 0,179 sekundy, ale závod se dojel za safety carem, takže to nelze počítat.

Rekord to není. Když odmyslíme Leeho Wallarda, který v letech 1950 a 1951 odstartoval do dvou závodů – konkrétně do Indy 500 (tehdy součást kalendáře F1) a z nich jeden vyhrál, tak rekord drží Juan Manuel Fangio, který vyhrál 47,06 % závodů. Za ním jsou Ascari, Vukovich (trochu podobná situace jako u Wallarda) a Jim Clark.

Nejhorší závod pro Alonsa?

Fernando Alonso odstartoval do svého 384. závodu z boxů. Do cíle dojel na 19. místě. Pokud se podíváme na závody, které Alonso dokončil, tak je to jeho nejhorší výsledek v kariéře. Předtím byl Alonso nejhorší 17. a to celkem 4krát, naposledy v Austrálii v roce 2022.



Foto: Getty Images / Clive Rose