Zajímavé statistiky po Grand Prix Číny 2024

Red Bull získal díky Verstappenovi 100. pole positions ve formuli 1. To úplně první získal v roce 2009 a to právě v Číně. V historických tabulkách je nyní Red Bull šestý. Před sebou má Lotus (107 pole positions). Nejvíce pole position získalo Ferrari – 249.

Rekord to ale nebude. Když odmyslíme Leeho Wallarda, který v letech 1950 a 1951 odstartoval do dvou závodů – konkrétně do Indy 500 (tehdy součást kalendáře F1) a z nich jeden vyhrál, tak rekord drží Juan Manuel Fangio, který vyhrál 47,06 % závodů. Za ním jsou Ascari, Vukovich (trochu podobná situace jako u Wallarda) a Jim Clark.

V přepočtu jde o 10 let, 11 měsíců a 13 dní. Rekord v době mezi vítězstvími drží i nadále Riccardo Patrese – 6 let, 6 měsíců a 28 dní.

Každé kolo

Karun Čandhok napsal na sociální sítí X zajímavou statistiku (ale nebyl sám). Podle ní byl Verstappen v každém kole závodu rychlejší než jezdci na druhém, třetím i čtvrtém místě – tedy Norris, Pérez a Leclerc.

Na to jsme se museli samozřejmě podívat! A je to pravda. Časy najdete v tabulce níže. Ztráta na Verstappenův čas je pak vždy v dalším sloupci (Δ). Samozřejmě jsme vyloučili kola, ve kterých byl vyhlášen VSC nebo byl na trati SC. A také kola (in lap, out lap), ve kterých zajel Verstappen do boxů – stavěl dvakrát, ale druhá zastávka byla pod SC.

V tabulce nikde nenajdete u Δ záporné znaménko, které by říkalo, že byl daný jezdec v daném kole rychlejší než Verstappen.

Platí to pro první čtyři jezdci. Určitě to platí i pro většinu dalších ale ne pro všechny. Nejrychlejší kolo závodu totiž zajel Fernando Alonso, který tak byl logicky minimálně v tomto kole rychlejší než Verstappen. Alonso zajel do boxů třikrát, ke konci závodu měl tak čerstvější střední pneumatiky.

Alonso zajel nejrychlejší kolo závodu ve 45. kole. V té době byl o 1,406 sekundy rychlejší než Verstappen. Následně byl rychlejší ještě v dalších 4 kolech – 50., 52., 53. a 56.