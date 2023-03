Zajímavé statistiky po Grand Prix Bahrajnu 2023

Max Verstappen vloni vyhrál nejvíce závodů za sezónu v historii. Mohl by letos rekord překonat? Uvidíme. První pole position a vítězství ale získal už v Bahrajnu.

Pro Verstappena to bylo první vítězství v prvním závodě sezóny v kariéře (v předešlých dvou sezónách vyhrál vždy až druhý závod sezóny) a také o první vítězství v Bahrajnu.

Max Verstappen sice během zastávek v boxech na pár kol pustil do čela svého týmového kolegu Sergia Péreze, ale nakonec si dojel pro pohodlné vítězství. Pro Verstappena šlo o 36. vítězství ve F1.

Red Bull obsadil první řadu, což pak proměnil v double – to se stalo poprvé od Abú Dhabí 2013.

Verstappen dojel do cíle s náskokem 11,987 sekund, což je třetí největší náskok v Bahrajnu v jeho historii. Dominantnější vítězství v této velké ceně zaznamenal v letech 2005 a 2010 jen Fernando Alonso. V roce 2010 to byl zatím rekord – 16,099 sekund.

Stupně vítězů pro Alonsa

Fernando Alonso dojel hned v prvním závodě za Aston Martin na stupních vítězů. Pro Alonsa to bylo 99. pódium a první od Kataru 2021.

Alonsovi bylo v neděli 41 let a 219 dní. Za posledních 37 let byl na stupních vítězů pouze jeden starší jezdec (Michaelu Schumacherovi bylo ve Valencii 2012 43 let).

Alonso je dnes v historických tabulkách 8. nejmladším jezdcem, který získal stupně vítězů a současně 19. nejstarším.

Mezi jeho prvním a zatím posledním pódiem uplynulo 19 let, 11 měsíců a 10 dnů. Rekord ale stále drží Michael Schumacher – 20 let, 3 měsíce a 2 dny.



Foto: Activepictures / Jiří Křenek