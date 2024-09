Zajímavé statistiky po Grand Prix Ázerbájdžánu 2024

Leclercovi se obecně nedaří proměnit pole position ve vítězství. Z 26 pokusů se mu to povedlo jen 5krát a jen jednou v posledních 15 startech z pole position (letos v Monaku).

Norris vypadl v Q1

Lando Norris nepostoupil do druhé části kvalifikace. Ferrari tak zůstává jediným týmem, jehož oba jezdci letos vždy postoupili do Q2.

McLaren byl do Baku jediným týmem, jehož jezdci vždy postoupili do Q3. V Baku se mu to nepovedlo, ale i tak má nejvíce účastí v Q3 (celkem 33). Jak jsou na tom ostatní týmy?

Q1: počet vypadnutí v Q1

Q2: počet vypadnutí v Q2

Q3: počet účastí v Q3