Zajímavé statistiky po Grand Prix Austrálie 2025

Po 63 závodech a 1029 dnech (rekord) není Max Verstappen v čele šampionátu. Předtím se do čela dostal ve Velké ceně Španělska 2022.

Pokračování 5 / 12

Déjà vu

1029 dní v čele šampionátu je rekord. Na druhém místě je Michael Schumacher, který byl v čele šampionátu nejdéle 896 dní od Velké ceny USA 2000, kde překonal Miku Häkkinena, do prvního závodu v sezóně 2003, kde v Austrálii vyhrál David Coulthard, a tak se do čela šampionátu dostal on.

V této Velké ceně Austrálie 2003:

Vyhrál jezdec McLarenu, který se tak dostal do čela šampionátu.

Skončila rekordní série v počtu dní v čele šampionátu.

Ferrari získalo 5 bodů (stejně jako tentokrát)



Foto: Getty Images / Clive Rose