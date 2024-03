Zajímavé statistiky po Grand Prix Austrálie 2024

Po startu ho ale zradila brzda a závod nedokončil. Bylo to poprvé od roku 2014, kdy v Melbourne jezdec po startu z pole position nedojel na pódiu a dokonce nedojel vůbec. Před deseti lety potkal tento osud Lewise Hamiltona.

Z operačního sálu na pódium

Předešlý závod Sainz vynechal ze zdravotních důvodů (operace slepého střeva). Po návratu hned vyhrál. Stal se prvním jezdcem, kterému se to povedlo, od Velké ceny Německa v roce 1997. Tehdy vyhrál Gerhard Berger. Jezdec Benettonu vynechal dokonce tři závody. Poté vyhrál a to naposledy. Tak snad to nebude i případ Sainze...



Foto: Ferrari