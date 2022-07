Zajímavé statistiky po GP Velké Británie 2022

Carlos Sainz získal ve Velké Británii svou první pole position v kariéře. Stal se 104. jezdcem v historii F1, kterému se to povedlo.

Pro Sainze to rozhodně nebyl závod stylem start-cíl. Přesto se mu nakonec podařilo získat vítězství. Podařilo se mu to po 150 závodech, což není rekord. Ten drží Sergio Pérez, který vyhrál poprvé po 190 závodech. Na třetím místě je pak Mark Webber (130 závodů).

Pro Ferrari to bylo letošní třetí vítězství a celkově 241. Ferrari stále zůstává na prvním místě v počtu vítězství. Druhý je McLaren se 183 a třetí Mercedes se 124.

Pro Sainze to bylo také letošní šesté pódium. Leclerc získal zatím po technických problémech a jiné smůle jen čtyři pódia.

Fernando Alonso nedávno překonal rekord v délce kariéry ve F1. Pomalu se stává nejzkušenějším jezdcem také v dalších statistikách. Po Silverstonu je jezdcem s největší ujetou vzdáleností v závodech (jen v závodech). Aktuálně je to 92 643 km, i když některé zdroje uvádí mírně odlišné číslo. Ale to není až tak podstatné. Alonso překonal rekord Kimiho Räikkönena a v závodech ujel vzdálenost, která je 2,3krát větší než obvod Země.

Mimochodem. Pro Russella to bylo první odstoupení v prvním kole závodu v kariéře.

Body získal také Kevin Magnussen. Pro Haas to bylo poprvé od Grand Prix Německa v roce 2019, kdy bodoval s oběma vozy.

Mick Schumacher konečně bodoval! Dočkal se ve 31. závodě, což je šesté nejdelší čekání. A dokonce to bylo osmé místo.

Nicholas Latifi se dostal poprvé do Q3. Na startovním roštu byl 10. což bylo vyrovnání jeho maxima z loňské Velké ceny Belgie, kde se na tuto pozici ovšem dostal díky penalizacím soupeřů.

Hamilton ve vedení

Když je řeč o jezdcích ve vedení závodu.... do vedení se na osm kol dostal také Lewis Hamilton. Pro něj to bylo v 10. závodě letos poprvé, kdy se do vedení závodu dostal. Hamilton vedl alespoň jedno (ale reálně samozřejmě o dost více) kolo závodu v 16 sezónách za sebou, což je rekord.



Foto: Getty Images / Clive Mason