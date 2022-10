Zajímavé statistiky po GP USA 2022

Pole position pro Sainze

Carlos Sainz získal svou třetí pole positions (letos i celkově). Hned v prvním kole měl ale kontakt s Russellem a ze závodu musel odstoupit. Ferrari má na kontě letos už 12 pole positions, což je dvojnásobek toho, co Red Bull. Jen tři z nich ale dokázal tým proměnit ve vítězství.

Bylo to poprvé, co Ferrari získalo pole position pro Velkou cenu Spojených států od Indianapolis v roce 2006, kde se to povedlo Michaelu Schumacherovi.



Foto: Getty Images / Mark Thompson