Zajímavé statistiky po GP Saúdské Arábie 2025

Lídrem šampionátu

Oscar Piastri se dostal do vedení šampionátu. Je to poprvé od Velké ceny Japonska 2010, kdy šampionát F1 vede Australan. V roce 2010 jim byl Mark Webber, který dnes dělá Piastrimu manažéra. Piastrimu v té době bylo 9 let.

Piastri byl po prvním závodě v šampionátu devátý, po druhém čtvrtý, po třetím třetí, po čtvrtém druhý a nyní po pátém je první.