Zajímavé statistiky po GP São Paula 2021

F1 patrně v příštím roce bude udělovat cenu jezdci, který ovládne sprinty. Letos by tuto cenu získal právě Bottas. Ve sprintech získal 7 bodů jako Verstappen, ale vyhrál 2 sprinty.

Max Verstappen sice vedl 51 kol, ale z vítězství se radoval Lewis Hamilton, který získal své 101. vítězství ve F1. Pro Hamiltona to bylo také třetí vítězství na Interlagosu.

Po startu z 10. místa

Jen jednou ve své kariéře vyhrál Hamilton po startu mimo první desítku. Stalo se tak ve Velké ceně Německa 2018, kde startoval ze 14. místa.

Je to také teprve popáté, co Hamilton vyhrál poté, co startoval za prvními dvěma řadami.