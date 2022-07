Zajímavé statistiky po GP Rakouska 2022

Max Verstappen získal v Rakousku své letošní třetí pole position – od letošního roku se za držitele pole position považuje vítěz kvalifikace a ne sprintu. Ale to není tak podstatné, protože Verstappen vyhrál také sprint.

Leclerc získal své celkové páté vítězství ve F1. Monačan velmi často nedokázal proměnit start z pole position ve vítězství. Tentokrát to ale bylo obráceně – získal první vítězství po startu z jiného než prvního místa na startovním roštu.

Ferrari vyhrálo na Red Bull Ringu (dříve A1 Ringu) poprvé od roku 2003, kdy se to povedlo Michaelu Schumacherovi. V letech 2004 až 2013 okruh nebyl v kalendáři.

68. pódium

Max Verstappen se dostal na stupně vítězů a to po 68. Z tohoto čísla by měl jistě radost Jaromír Jágr. Verstappena to pak v historických tabulkách posouvá na sdílené 8. místo. Na něm je s Rubensem Barrichellem. Je pravděpodobné, že se na osmém místě brzy osamostatní. Na další posun si ale musí počkat – sedmý Ayrton Senna má na kontě 80 pódií. Před sebou už ale bude mít Verstappen jen mistry světa.



Foto: Getty Images / Clive Rose