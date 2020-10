Zajímavé statistiky po GP Portugalska

Tituly jsou blízko

Lewis Hamilton navýšil náskok na Bottase na 77 bodů, což je shodou okolností Bottasovo startovní číslo. Po závodě v Imole bude ve hře ještě 104 bodů. V Imola by mohl Hamilton navýšit náskok na 103 bodů, pokud vyhraje, zajede nejrychlejší kolo závodu a Bottas nebude bodovat. Na titul to tedy stačit nebude.

Komu to ale nejspíše stačit bude, to je Mercedes. V šampionátu týmů bude po Imole k dispozici ještě 176 bodů. Aktuálně má Mercedes na Red Bull náskok 209 bodů. V Imole by tak musel Red Bull snížit ztrátu o 34 bodů, což asi při normálnějším průběhu závodu není očekávatelné.



Foto:Getty Images / Rudy Carezzevoli