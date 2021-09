Zajímavé statistiky po GP Nizozemska 2021

Co mají společného Niki Lauda a Max Verstappen? Jsou to poslední dva vítězové Velké ceny Nizozemska. F1 se do Zandvoortu vrátila poprvé od roku 1985.

Pole position pro Maxe Verstappena Max Verstappen získal v Zandvoortu své 10. pole position. Počty pole position v letošní sezóně Verstappen vyhrál Verstappen sice na chvíli pustil na první místo Bottase, který stavěl později, ale bez větších problémů ho předjet a dojel si pro vítězství. Jednalo se o jeho 7. vítězství v sezóně, což znamená, že Verstappen má nyní více vítězství, než všichni ostatní dohromady (Hamilton 4, Pérez a Ocon po jednom). Celkově to bylo 17. vítězství pro Verstappena, což ho řadí na 17. místo historických tabulek.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek Vítězství doma Max Verstappen se stal teprve třetím jezdcem v hybridní éře, který vyhrál domácí velkou cenu. Dalšími jsou Rosberg (Německo 2014) a Hamilton (sedmkrát a celkem osmkrát ve Velké Británii).

Foto: Getty Images / Dan Mullan Přes 1000 kol ve vedení Max Verstappen se v Zandvoortu dostal přes hranici 1000 kol ve vedení závodu. Celkem už vedl 1055 kol ve 34 závodech. Rekord drží Hamilton, který vedl v 5227 kolech.

Foto: Getty Images / Lars Baron Nejčastější pódium Na stupních vítězů jsme viděli Verstappena, Hamiltona a Bottase, což je už delší dobu nejčastější pódium v historii F1. Celkem jsme pódium v tomto složení viděli po 18. a po páté v této sezóně. Pořadí Verstappen – Hamilton – Bottas jsme ale viděli teprve potřetí, poprvé od GP Štýrska.

Foto: Getty Images / Dan Mullan Dostali kolo Jen jezdci na pódiu dokončili závod ve stejném kole jako lídr závodu. To se stalo poprvé od loňské Velké ceny Španělska.

Foto: Getty Images / Bryn Lennon McLarenu se nedaří McLarenu se v poslední době nedaří. V prvních deseti závodech získal tým v průměru 16,3 bodu a nejméně 10 bodů na závod. V posledních třech závodech získal celkem jen 7 bodů. Lando Norris letos poprvé nedosáhl Q3. Jezdci Mercedesu a Verstappen jsou jediní, kteří v Q3 nechyběli.

Foto: Getty Images / Bryn Lennon