Zajímavé statistiky po GP Německa 2019

Red Bull v Silverstonu vyměnil všechna čtyři kola za rekordních 1,91 s. V Německu dokázal tento čas ještě posunout na 1,88 s.

Incredible! Another new pit stop world record! Well done, @redbullracing! #GermanGP #DHLF1 #F1 #MomentsThatDeliver



➡️All pit stop times from Hockenheim: https://t.co/J27YVFsufC pic.twitter.com/6oll5T5yDl