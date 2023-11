Zajímavé statistiky po GP Mexika 2023

První řada pro Ferrari

Ferrari obsadilo první řadu poprvé od loňského Monaka. S ohledem na kvalifikační formu Péreze to bylo také letos teprve podruhé, co nějaký tým obsadil první řadu. Red Bullu se to povedlo také jen jednou a to hned v úvodu sezóny v Bahrajnu.



