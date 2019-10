Zajímavé statistiky po GP Mexika 2019

Leclerc získal letos už 7 pole position. Jezdci Mercedesu po čtyřech. Leclerc by tak mohl už v USA získat trofej pro jezdce s největším počtem pole position v sezóně 2019. Stačí, když jezdec Mercedes pole position nezíská.

Jezdci Ferrari obsadili první řadu ale na vítězství to nestačilo. Ferrari letos ve vítězství proměnilo jen 3 z 9 pole position.

Závod vyhrál Lewis Hamilton, pro kterého to bylo 83. vítězství v kariéře a druhé v Mexiku.

Devět vítězství získaly stříbrné šípy v 50. let zásluhou Fangia (8) a Stirlinga Mosse. V letech 2012 a 2013 získali čtyři vítězství. Ty ostatní pak v rámci hybridní éry.

Pro Hamiltona to bylo 10. vítězství v sezóně a také 100. pódium, které získal pro Mercedes. Pro stříbrné šípy pak šlo o 100. vítězství ve formuli 1.

Hamilton už nemůže získat rekord v počtu vítězství v jedné sezóně. Pokud by ale vyhrál všechny zbývající závody, vyrovnal by tento rekord, který nyní drží Schumacher a Vettel. V jejich případě ale měla sezóna méně závodů – 18, respektive 19.

Albon získal více bodů než Verstappen

Alexander Albon získal od svého příchodu do Red Bullu (tedy od Spa) více bodů než Max Verstappen. Konkrétně je to 58 versus 39. Mohou za to ale dvě odstoupení Verstappena i jeho problémy v Mexiku.



Foto: Getty Images / Clive Mason