Zajímavé statistiky po GP Maďarska 2022

První vítězství po startu mimo první dvě řady

Pro Verstappena to bylo vítězství po startu z nejnižší pozice v kariéře a poprvé mimo první dvě řady.

Historické vítězství to bylo také pro Red Bull. Tým do Maďarska jen jednou vyhrál po startu mimo první tři řady a to kdy Daniel Ricciardo triumfoval ve Velké ceně Ázerbájdžánu 2017 po startu z desátého místa.



Foto: Getty Images / Mark Thompson