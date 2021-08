Zajímavé statistiky po GP Maďarska 2021

Lewis Hamilton získal v Maďarsku své letošní třetí pole position, první od Španělska. Pro Hamiltona to bylo celkově 101. pole position v kariéře.

Fernando Alonso po diskvalifikaci Vettela skončil čtvrtý, což je jeho nejlepší výsledek ve F1 od Velké ceny Maďarska 2014. S Ferrari tehdy na Hungaroringu dojel druhý. Pro Alonsa to bylo také poprvé od této velké ceny, kdy se dostal do vedení závodu F1.

Bodoval také Latifi. Tým získal v součtu 10 bodů, což je nejvíce od Baku 2017, kde to bylo 15 bodů. Je to také více, než získal za tři předešlé sezóny dohromady.

George Russell získal ve 48. startu za Williams první body s tímto týmem. Pro tým z Grove to byly první body od Maďarska 2019.

Lewis Hamilton se dostal poprvé od Monaka (kde o vedení přišel) do čela šampionátu.

Lando Norris nebodoval poprvé od loňské Velké ceny Portugalska. V letošní sezóně tak už není žádný jezdec, který by získal body ve všech závodech.

Klasifikováno jen 13 vozů

V cíli závodu bylo klasifikováno jen 14 jezdců. Do diskvalifikaci Vettela tento počet klesl na 13. To je nejméně od loňské Grand Prix Toskánska, kde to bylo jen 12 vozů.



Foto: Activepictures / Jiří Křenek