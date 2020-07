Zajímavé statistiky po GP Maďarska 2020: Dominance Mercedesu, ferrari dostala kolo

Hamiltonovo vítězství bylo dominantní, ale jen těsně mu unikl zisk celkově sedmého grand slamu (pole position, vítězství, nejrychlejší kolo a vedení v každém kole). Na jedno kolo totiž pustil na první místo Verstappena a to během prvních zastávek ve 4. kole závodu.

Hamilton vyhrál v Maďarsku už osmkrát, čímž vyrovnal Michaela Schumachera v počtu vítězství v jedné grand prix. Schumacherovi se to povedlo ve Velké ceně Francie.

Trpká oslava Ferrari v Mugellu?

Hamilton má na kontě 86 vítězství. Pokud by vyhrál i v dalších závodech (což nelze úplně vyloučit), tak by ve Velké ceně Itálie vyrovnal Schumacherův rekord v počtu vítězství a v závodě v Mugellu, který se pojede i jako závod oslavující 1000 závodů Ferrari ve F1, by rekord překonal.



Foto: Getty Images / Bryn Lennon