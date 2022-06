Zajímavé statistiky po GP Kanady 2022

Pro Alpine to bylo poprvé, kdy jeho vůz stál v první řadě. Pokud vezmeme v úvahu i historii Renaultu, tak to bylo poprvé od Monaka 2010. Robert Kubica tehdy stál na startu také na druhém místě.

Fernando Alonso se po 38. ve své kariéře dostal do první řady. Stalo se tak téměř po 10 letech – poprvé od GP Německa 2012.

Mick Schumacher byl asi nejblíže k zisku bodů, ale došlo u něj k problému s pohonnou jednotkou. Schumacher nebodoval v žádném z 30 startů ve F1. Jen pět jezdců v historii F1 má na kontě více bodů bez bodů. Do rekordu Lucy Badoera ale ještě Schumacherovi chybí 20 startů.

Je asi předčasně psát, že Verstappen míří za dalším titulem. Mohl by ale překonat své osobní maximum v počtu vítězství za sezónu – vloni vyhrál 10.

Lewis Hamilton získal své letošní druhé pódium (první bylo v Bahrajnu). Sedminásobný mistr světa má v rámci své kariéry průměr 0,6 pódií na závod – tedy v 60 % závodů získal pódium. Letos je to 0,22, což je nejnižší hodnota v kariéře.

Hamilton stále bez vítězství

Lewis Hamilton vyhrál závod v každé sezóně, do které nastoupil – kromě té letošní.

Brit už také vyrovnal svůj osobní rekord v počtu závodů bez vítězství. Už nevyhrál 10 závodů v řadě. V minulosti se to stalo dvakrát – a vždy tak, že série začala posledním závodem předešlé sezóny a v té další pak Hamilton nevyhrál žádný z prvních devíti závodů. Stalo se tak na přelomu let 2008 a 2009 a podruhé na přelomu let 2012 a 2013. Bude se historie opakovat potřetí a vyhraje Hamilton svůj domácí závod v Silverstonu?



Foto: Activepictures / Jiří Křenek