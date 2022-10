Zajímavé statistiky po GP Japonska 2022, která byla nejpomalejším závodem v historii

Těsný náskok

Verstappen získal pole position s náskokem 0,01 s na Leclerca. Není to rekord a to ani pro Suzuku. V roce 2000 získal Schumacher pole position v Suzuce s rozdílem ještě o 1 setinu menším. O 11 let později to zopakoval Sebastian Vettel (stejný náskok) a o dalších 11 let získal pole position s třetím nejmenším náskokem v Suzuce Max Verstappen.



Foto: Activepictures / Jiří Křenek