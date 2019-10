Zajímavé statistiky po GP Japonska 2019

Sebastian Vettel získal předtím pole position v Kanadě a to bylo také do Japonska naposledy, kdy porazil Leclerca. Monačan následně porazil Vettela devětkrát v řadě. V Japonsku tato série skončila.

Sainz šestý

Carlos Sainz získal letos už 76 bodů, což je nejvíce v jeho kariéře. Sainz je nyní šestý v šampionátu. Pokud by toto místo udržel, stal by se prvním jezdcem od roku 2015 mimo tři velké týmy, který by se dostal do první šestky. Nejspíše ho ale do konce roku ještě překoná Albon.



Foto: Getty Images / Mark Thompson