Zajímavé statistiky po GP Itálie: Gaslyho vítězství i trápení Ferrari

Lewis Hamilton získal svou 94. pole position v kariéře. Pokud to takhle půjde dál, mohl by v Turecku oslavit svou 100. pole position. I kdyby jednou, dvakrát zaváhal, má šanci tento milník letos překonat.

Lewis Hamilton v sobotu stanovil neoficiální rekord okruhu – 1:18.887. Je to také nejrychlejší kolo historie s průměrnou rychlostí 264,362 km/h.

Z vítězství se ale radoval Pierre Gasly, pro kterého to bylo první vítězství ve formuli 1. Není překvapením, že se zapsalo do historie F1.

Čekání Francie

Jen jedna země v historii F1 měla delší „přestávku“ mezi dvěma vítězstvími. Konkrétně jde o Austrálii, kde to bylo 28 let – doba mezi vítězstvím Alana Jonese (Las Vegas, 1981) a Marka Webbera (Nürburgring, 2009). V případě Francie to bylo o čtyři roky méně.



Foto: Getty Images