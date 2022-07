Zajímavé statistiky po GP Francie 2022

Stačí druhá místa

Leclerc nyní ztrácí 63 bodů na Verstappena. Do konce sezóny nás čeká ještě 10 víkendů a v nich bude možné získat 268 bodů (kromě závodů a nejrychlejších kol nás čeká ještě jeden sprint).

Titul tak může ještě stále matematicky získat i Nicholas Latifi, i když si nemyslíme, že je to pro něj velká motivace.

Verstappenovi za jistých okolností stačí do konce roku jen druhá místa – a to v případě, že by získal vždy také bod za nejrychlejší kolo závodu. V takovém případě by platilo, že pokud by Leclerc všechny závody vyhrál, snížil by pokaždé ztrátu jen o 6 bodů, což znamená o 60 bodů celkově a 61 bodů v případě stejné konstelace (Leclerc první, Verstappen druhý) ve sprintu.