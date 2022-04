Zajímavé statistiky po GP Emilia Romagna 2022

Ani jeden jezdec Mercedesu se nedostal v Imole do třetí části kvalifikace. Stalo se tak poprvé od Japonska 2012, kde byl Schumacher 13. a Rosberg 15. Mezi oběma kvalifikacemi se jich odjelo 187.

Max Verstappen získal za Velkou cenu Emilia Romagna maximální počet 34 bodů. V historii formule 1 to však není rekord. Ten drží Lewis Hamilton, který v Abú Dhabí 2014 získal 50 bodů. Druhý Massa pak 36 bodů. V tomto závodě se udělovaly dvojité body. Novinka se neujala a F1 ji v dalších sezónách už neopakovala.

Grand slam

Ve statistikách po Austrálii jsme se věnovali také grand slamu Charlese Leclerca. V Imola získal grand slam Max Verstappen. Pro jezdce Red Bullu to byl druhý grand slam v kariéře, ten první získal vloni v Rakousku.

Poprvé v historii se stalo, že by dva jezdci získali grand slam ve dvou po sobě jdoucích víkendech. Není to však poprvé, kdy se to podařilo dvěma jezdcům v jedné sezóně. Naposledy se tak stalo v roce 1979 – Gilles Villeneuve v Long Beach s Ferrari a Jacques Laffite na Interlagosu s Ligierem.



Foto: Getty Images / Mark Thompson