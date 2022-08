Zajímavé statistiky po GP Belgie 2022

Je to teprve podruhé v historii, kdy jezdec vyhrál dvakrát po sobě z 10. nebo nižší pozice. Předtím se tak stalo na přelomu let 1959 a 1960. Bruce McLaren vyhrál poslední závod roku 1959 (GP USA po startu z 10. místa) a první závod roku 1960 (GP Argentiny po startu ze 13. místa).

Hamilton nedokončil

Slovy klasika – tohle se stává jednou, maximálně dvakrát za deset let. Je to nadsázka, ale ne až tak velká. Hamilton musel po kolizi s Alonsem skončit. V rámci sezón 2019 až 2022 to bylo teprve druhé Hamiltonovo odstoupení! To předešlé přišlo vloni v Monze, kde kolidoval s Verstappenem. A předtím odstoupil Hamilton v Rakousku 2018 kvůli tlaku paliva.

V rámci hybridní éry od roku 2014 zaznamenal Hamilton jen devět odstoupení.

V případě Hamiltona nešlo jen o nedokončení závodu (DNF) ale také o odstoupení v prvním kole – a to teprve popáté z 302 startů.

Tři z těchto pěti odstoupení v prvním kole přišly pro Hamiltona ve Spa – v roce 2009, 2012 a letos.



Foto: Getty Images / Joe Portlock