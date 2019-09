Zajímavé statistiky po GP Belgie 2019

Charles Leclerc získal v sobotu své třetí pole position a to s velkým náskokem na druhého v pořadí, kterým byl Sebastian Vettel. Samozřejmě musíme brát v úvahu, že Spa je nejdelším okruhem v kalendáři.

Leclerc nakonec dovezl vůz do cíle na prvním místě a získal první vítězství ve své kariéře. Pro Ferrari to bylo také první vítězství od loňské GP USA, kterou vyhrál Kimi Räikkönen.

Charles Leclerc se stal 108. vítězem grand prix formule 1 a prvním Monačanem, kterému se to povedlo. Celkem získali vítězství ve F1 jezdci z 23 různých zemí. Leclerc je také 39. jezdcem Ferrari, který vyhrál závod.

Třetí nejmladší v historii

Charles Leclerc se stal třetím nejmladším jezdcem v historii, který vyhrál závod F1. V neděli měl 21 let a 320 dní.

Rekord drží Max Verstappen (18 let a 228 dní), druhý je Vettel (21 let a 73 dní). Leclerc svým vítězstvím odsunul na čtvrté místo Alonsa (22 let a 26 dní).

