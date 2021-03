Zajímavé statistiky po GP Bahrajnu 2021

Pole position pro Verstappena a Red Bull

Max Verstappen získal v Bahrajnu svou čtvrtou pole position v kariéře a druhou v řadě (po Abú Dhabí 2020).

Pro Red Bull to byla teprve sedmá pole position v hybridní éře. Bylo to také poprvé v hybridní éře, co tým získal dvě pole position v řadě. U Hondy to bylo poprvé od roku 1991.



Foto: Getty Images / Lars Baron