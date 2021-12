Zajímavé statistiky po GP Abú Dhabí 2021

Vítězství v posledním kole

Vyhrát závod předjetím v posledním kole, to se naposledy povedlo Jensonu Buttonovi ve Velké ceně Kanady 2011. Shodou okolností to byl právě Button, kdo dělal s jezdci rozhovor po dojetí do cíle. Celkem se v historii F1 stalo 13krát, že vyhrál jezdec, který vedl pouze v posledním kole. Dvakrát to bylo v boji o titul, nicméně poražený i tak titul získal – Jack Brabham poté, co ho předjel Bruce McLaren v Grand Prix USA 1959, a Jacques Villeneuve poté, co ho předjeli Häkkinen a David Coulthard ve Velké ceně Evropy 1997.



Foto: Getty Images