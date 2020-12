Zajímavé statistiky po GP Abú Dhabí 2020

Současně šlo o první pole position od roku 2013, které v Abú Dhabí získal někdo jiný než jezdec Mercedesu. Také v roce 2013 to byl Red Bull – konkrétně Mark Webber.

Je to samozřejmě velmi těsný rozdíl, ale v relativně nedávné době jsme měli ještě těsnější.

Max Verstappen porazil druhého Valtteriho Bottase v souboji o pole position o 0,025 sekundy. Byla to druhá těsná kvalifikace v řadě. V Sachíru porazil Bottas Russella s rozdílem jen o tisícinu sekundy více ale na kratší trati.

Většina jezdců zastavila během výjezdu safety caru. V té době měli všichni těžká auta a poté šetřili pneumatiky. Verstappen tak držel nejrychlejší kolo závodu od 14. kola a celkově se držitel nejrychlejšího kola změnil jen čtyřikrát. To je poměrně málo. Většinou se držitel nejrychlejšího kola změní alespoň 10krát, ale někdy i více než 25krát. V Abú Dhabí 2020 to byl nejnižší počet změn držitele nejrychlejšího kola od Velké ceny Belgie 2016.

Sebastian Vettel opustil tým po šesti letech a 119 závodech – je to o šest závodů více, než odjel v Red Bullu. Ve svém předchozím týmu však vyhrál 38 závodů ve srovnání se 14 ve Ferrari.

Pérez nedokončil

Fotografie sice není z Abú Dhabí, ale to nevadí, protože tématu se týká. Sergio Pérez po duhé ze tří posledních závodů nedokončil závod a to opět kvůli pohonné jednotce.

Pokud by nebylo těchto technických problémů, dokončil by Pérez na bodech všechny letošní závody. Jediným, kdo letos bodoval ve všech závodech, je tak Hamilton – samozřejmě nepočítáme závod, do kterého neodstartoval kvůli koronaviru.



