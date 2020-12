Zajímavé a pikantní statistiky sezóny 2020

Letos jsme viděli pět vítězů, což je stejný počet jako vloni. I nadále platí, že Hamilton vyhrál minimálně jednou v každé sezóně, do které nastoupil. Letos získal 11 vítězství, což je stejný počet jako vloni, kdy se ale jelo více závodů.

Historie týmu je ale delší. Dříve to byla Force Indie, Spyker, Midland a úplně na začátku Jordan. V letech 1991 až 2005 získal Jordan čtyři vítězství. To poslední v roce 2003 v Brazílii (Giancarlo Fisichella).

V Sachíru pak vyhrál Pérez. Letos je to tak poprvé od roku 2012, kdy jsme měli více než jeden vítězný tým mimo první trojici. V roce 2012 vyhráli mimo tři zmíněné týmy také McLaren, Lotus a Williams.

Vítězství jezdců z Mexika a Francie

Gasly se v Monze stal prvním francouzským jezdcem, který vyhrál závod F1 od Grand Prix Monaka v roce 1996, kdy se radoval Olivier Panis. V té době měl Gasly tři měsíce (narodil se v únoru 1996).

Po Monze platilo, že jen jedna země v historii F1 měla delší „přestávku“ mezi dvěma vítězstvími. Konkrétně šlo o Austrálii, kde to bylo 28 let – doba mezi vítězstvím Alana Jonese (Las Vegas, 1981) a Marka Webbera (Nürburgring, 2009). V případě Francie a vítězství Gaslyho to bylo o čtyři roky méně.

Pak ale přišel Sachír a Sergio Pérez se stal 110. jezdcem, který vyhrál závod formule 1 a druhým z Mexika. Prvním byl Pedro Rodríguez. Ve formuli 1 vyhrál dvakrát. V roce 1967 v Jižní Africe a podruhé ve Spa v roce 1970. Mezi vítězstvími tak uplynulo 50 let.



