Zahodil jsem stupně vítězů. Russell Verstappena neviděl

George Russell připustil, že „zahodil“ šanci dojet ve Velké ceně Las Vegas formule 1 na stupních vítězů poté, co kolidoval s pozdějším vítězem Maxem Verstappenem.

V polovině závodu, když se Verstappen po zastávce v boxech prodíral pořadím vpřed, došlo ve 12. zatáčce mezi ním a Russellem ke kontaktu.

Brit po závodě přiznal, že měl svého soupeře v mrtvém úhlu a v zrcátkách jej vůbec neviděl. Russell byl označen za viníka kolize a dostal pětisekundovou penalizaci, která jej v cíli závodu odsunula z čtvrtého na osmé místo.

„Až do incidentu s Maxem to bylo docela dobré. Vůbec jsem ho neviděl ve slepém úhlu. Nečekal jsem to předjetí,“ řekl Russell.

„Ani jsem s ním pořádně nebojoval, protože jsme věděli, že s Maxem jsme nezávodili. Museli jsme jen udržet pneumatiky při životě. Znovu jsem zahodil pohodlné stupně vítězů. Tato sezóna je skutečně zklamáním, velmi frustrující.“

Russell z nehody nakonec vyvázl lépe, poškodil si jen kryt předního kola, zatímco Verstappen si poškodil přední křídlo. Přesto v závodě dokázal pokračovat bez jeho výměny.

„Jediné poškození utrpěl kryt kola, který, když už nic jiného, by tím chlazením možná pomohl drolení. Takže kdyby nevyjel safety car, pokračovali bychom a dojeli bychom na stupních vítězů. Opravdu nevím, co říct. Jsem skutečně frustrovaný.“

Hamilton sedmý před Russellem

Na sedmém místě byl nakonec klasifikován Lewis Hamilton, který vydělal jednu pozici na Russellově penalizaci. Hamilton si zároveň zajistil konečné třetí místo v pořadí jezdců letošní sezóny.

„Byl to opravdu náročný závod. Začal jsem na tvrdé sadě. V první zatáčce do mě trochu narazil (Carlos) Sainz a já se pak snažil netrefit nikoho kolem mě. Ztratil jsem pár pozic,“ řekl Hamilton ke startu.

„Poté jsem se soustředil, abych se vrátil pořadím a měl jsem skvělý pocit. Pneumatiky byly dobré, stejně jako rychlost.“

Hamiltonův závod poznamenal defekt, se kterým musel objet celé kolo.

„Šel jsem na vnitřní stopu (Oscara) Piastriho a nevím přesně, co se stalo, cítil jsem zezadu velkou ránu, myslím ale, že to byl závodní incident. Neměl jsem hned defekt, ale jakmile jsem projel kolem vjezdu do boxů, ucítil jsem nestabilní zadní část. Musel jsem na tom objet pomalu celé kolo. Byl jsem ale vděčný, že jsem se dokázal vrátit z posledního místa na body.“