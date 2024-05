Záhada prvního sektoru i slipstream od Hülkenberga. Verstappen na začátku kola čaroval

Max Verstappen vyhrál i sedmou letošní kvalifikaci. Ještě v pátek to přitom nevypadalo dobře.

V pátek se Red Bull trápil. Páteční forma ale nic neznamená. Některé týmy mají štěstí a trefí nastavení hned na poprvé. Jiné čeká práce z pátku na sobotu, kdy se v továrnách rozběhnou simulátory, do kterých se vloží páteční data.

„Tým odvedl přes noc opravdu dobrou práci, Seb Buemi, Jake Dennis a všichni v Milton Keynes pracovali do ranních hodin na simulátoru,“ řekl Christian Horner.

Nesmíme také zapomínat na to, že se mění podmínky – trať je více pogumovaná, mohou se změnit teploty nebo, jako v tomto případě, směr větru.

Verstappen nakonec porazil jezdce McLarenu jen velmi těsně. Na Piastriho ztratil 0,074 sekundy, na Norrise 0,091 sekundy.

Pokud se podíváme na ideální kola (součet nejrychlejších sektorových časů) tak jsou rozdíly ještě menší.

Verstappen na svůj ideální čas ztratil 0,026 sekundy. Jezdci McLarenu ale ještě o něco více. Připomeňme, že reálný Verstappenův čas byl 1:14.746.

Ideální kola (TOP10)

P. Jezdec Čas Ztráta Rozdíl 1 Max Verstappen 1:14.720 0.026 2 Oscar Piastri 1:14.756 0.036 0.064 3 Lando Norris 1:14.795 0.075 0.042 4 Charles Leclerc 1:14.903 0.183 0.067 5 George Russell 1:15.184 0.464 0.050 6 Júki Cunoda 1:15.215 0.495 0.143 7 Carlos Sainz 1:15.233 0.513 0.000 8 Lewis Hamilton 1:15.490 0.770 0.014 9 Daniel Ricciardo 1:15.509 0.789 0.165 10 Nico Hülkenberg 1:15.547 0.827 0.022

Hned po kvalifikaci se objevila informace, že Hülkenberg poskytl Verstappenovi slipstream. K tomu došlo při druhém pokusu. Verstappen v něm zajel v prvním sektoru čas 23,408, což bylo přesně o 2 desetiny rychlejší ve srovnání s Piastrim.

V prvním pokusu zajel Verstappen v prvním sektoru čas 23,474, takže o 0,066 sekundy pomalejší.

„V prostřední části jsem mu dal do 17. zatáčky slipstream,“ řekl Verstappen o Hülkenbergovi. „On mi ho pak dal do druhé zatáčky. Myslím, že jsem tam přijel na můj vkus trochu moc rychle, protože jsem trochu minul druhou zatáččku, takže jsem něco získal a pak jsem ve 2. zatáčce trochu ztratil.“

„Celkově mi to ale myslím trochu pomohlo. Ale když se celý víkend trápíte a pak to konečně otočíte, musíte hledat tyhle malé výhody, abyste se pokusili udržet náskok, a to se povedlo krásně.“

Předpokládá se, že slipstream dodal Versrtappenovi asi 1,5 desetiny sekundy na kolo.

Záhada prvního sektoru

Verstappen a Piastri byli na prvních dvou místech také v rychlosti na cílové čáře. Verstappen tam jel rychlostí 290,8 km/h, což bylo o 1,3 km/h rychlejší než u Piastriho a dokonce o 2,9 km/h rychlejší ve srovnání s Leclercem. Údaje pro další jezdce najdete na stránkách FIA.

Cílová čára (Finishing Line) se ale nachází zhruba v první třetině cílové rovinky. Na jejím konci budou rozdíly ještě větší.

„Max je v prvním sektoru vždy superrychlý,“ řekl Frédéric Vasseur. Red Bull má také nejvyšší maximální rychlost při nájezdu do první zatáčky.

Ve druhém sektoru byl Verstappen o 0,001 sekundy rychlejší než Piastri. Ztrácel ale v posledním sektoru, kde byl za oběma jezdci McLarenu i Ferrari. Na prvního Norrise tam ztratil 0,227 sekundy, na Piastriho 0,163 sekundy.

O tom, co přesně Verstappen a Red Bull v prvním sektoru dělají, lze jen spekulovat. Podle Auto Motor und Sport existuje teorie, podle které využívá Red Bull elektrický pohon v průběhu kola jinak než konkurence. Druhá teorie říká, že Red Bull začíná kolo s co nejnižším tlakem v pneumatikách, aby měl v prvních zatáčkách maximální přilnavost.

Pneumatiky určitě hrají roli a to někdy i negativní. Ferrari v kvalifikaci ztrácí kvůli tomu, že nedokáže pneumatiky dobře zahřát.